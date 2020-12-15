Власти Калининградской области объявили локдаун на время новогодних праздников
В администрации региона сообщили, что в период новогодних праздников закрываются все торговые центры и магазины, за исключением продовольственных, аптек и зоомагазинов. Также ограничивается работа фитнес-центров, крытых спортивных объектов
Власти Калининградской области вводят локдаун с 28 декабря по 17 января в связи с пандемией коронавируса.
В администрации региона сообщили, что в период новогодних праздников закрываются все торговые центры и магазины, за исключением продовольственных, аптек и зоомагазинов. Также ограничивается работа фитнес-центров, крытых спортивных объектов, кинотеатров, театров, музеев и домов культуры.
Помимо этого, в указанный период будет запрещена деятельность саун, бань, SPA-центров, парикмахерских, бьюти-студий, салонов красоты. Органы власти прекращают прием граждан, а банкам и МФЦ разрешается работать только с юридическими лицами, сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Новогодние корпоративы, ярмарки и уличные мероприятия проводить запрещено.
В школах с 28 декабря по 17 января объявляются каникулы, а колледжам и вузам предписано провести зимнюю сессию в дистанционной форме. Детские сады с 28 по 31 декабря и с 11 по 17 января продолжат работу с 50% нагрузкой.
Глава Калининградской области Антон Алиханов объяснил введение локдауна тем, что система здравоохранения сейчас испытывает «колоссальную нагрузку» в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.