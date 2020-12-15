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Общество
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15 декабря 2020, 08:06

Американский режиссер Оливер Стоун привился от коронавируса российской вакциной

«Мне еще предстоит сделать второй укол, надо будет снова приехать. Я считаю, что ваша вакцина полезна. Не понимаю, почему на Западе ее игнорируют, пресса просто замалчивает всю информацию», - заявил американский режиссер

Американский режиссер Оливер Стоун привился от коронавируса российской вакциной

Известный американский режиссер Оливер Стоун сообщил, что привился от коронавирусной инфекцией российской вакциной «Спутник V».

В эфире Первого канала г-н Стоун сообщил, что первую прививку он сделал несколько дней назад, но пока не может оценить ее эффективность.

«Мне еще предстоит сделать второй укол, надо будет снова приехать. Я считаю, что ваша вакцина полезна. Не понимаю, почему на Западе ее игнорируют, пресса просто замалчивает всю информацию», - заявил американский режиссер, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, что в 2017 году Оливер Стоун выпустил документальный фильм о жизни и работе президента России Владимира Путина.

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