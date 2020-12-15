В Башкирии сгорел частный дом престарелых. 11 постояльцев погибли
В ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар произошел в частном пансионате. Площадь пожара составила 162 кв.м. Несколько человек смогли эвакуироваться из горящего здания самостоятельно
В башкирском селе Ишбулдино Абзелиловского района произошел пожар в частном доме престарелых. В результате происшествия погибли 11 человек.
В ГУ МЧС по региону сообщили, что пожар произошел в частном пансионате. Площадь пожара составила 162 кв.м. Несколько человек смогли эвакуироваться из горящего здания самостоятельно.
В ведомстве также рассказали, что в ходе ликвидации огня были обнаружены тела 11 человек, сообщает РБК.
Глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков сообщил, что в пансионате на момент возгорания находились 16 человек. Из огня удалось вывести пятерых, 11 человек спасти не удалось. По данным СМИ, в пожаре спаслись только сотрудники дома престарелых, а пожилые постояльцы погибли.
По предварительным данным, причиной пожара в пансионате является неосторожное обращение с огнем. При этом в МЧС отметили, что пожарная сигнализация в пансионате сработала штатно.
Агентство ТАСС в свою очередь сообщает, что пансионат «Дом престарелых (дом милосердия)» имеет лицензию для предоставления социальных услуг престарелым и инвалидам, но без услуги проживания.