Коллегия выборщиков утвердила победу Джо Байдена на президентских выборах
К 23 декабря бюллетени с голосами выборщиков должны поступить в Вашингтон, а 6 января 2021 года голоса подсчитают на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США. 20 января пройдет инаугурация избранного президента
В США коллегия выборщиков большинством голосов утвердила представителя Демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов. Согласно избирательной системе США, именно коллегия выборщков окончательно решает, кто из кандидатов в президенты одержал победу.
За кандидатуру Джо Байдена проголосовали 306 выборщиков, а за Дональда Трампа – 232 выборщика из 538. Для победы необходимо получить 270 голосов.
К 23 декабря бюллетени с голосами выборщиков должны поступить в Вашингтон, а 6 января 2021 года голоса подсчитают на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США. 20 января пройдет инаугурация избранного президента – Джо Байден станет 46-м главой Белого дома.
Напомним, что проигравший президентские выборы Дональд Трамп не признал результаты голосования и попытался их оспорить в судах. Его юристы подали исков с требованием пересчитать голоса или отменить результаты. Суды удовлетворили несколько исков, однако на общий результат голосования пересчет не повлиял.