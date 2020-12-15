15 декабря 2020, 07:37
Брат главы Северной Осетии устроил ДТП, в котором погибла семья из четырех человек
На федеральной трассе «Кавказ» произошло ДТП с участием родного брата главы Северной Осетии Вячеслава Битарова Казбека Битарова. В результате аварии погибла семья из четырех человек
Фото: Baza
На федеральной трассе «Кавказ» произошло ДТП с участием родного брата главы Северной Осетии Вячеслава Битарова Казбека Битарова. В результате аварии погибла семья из четырех человек.
Портал «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что авария произошла на 382-м километре трассы «Кавказ». Внедорожник Land Cruiser Казбека Битарова допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ», в котором находилась супружеская пара и двое детей.
Водитель и пассажиры отечественной легковушки погибли на месте, а Битаров получил неопасные для жизни травмы.
Источник портала сообщил, что авария произошла из-за того, что водитель Land Cruiser выехал на встречную полосу, однако «виноватым попытаются сделать водителя ВАЗа».