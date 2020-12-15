Британская газета сообщила о популярности вакцины «Спутник V» среди российской элиты
Вакцина от коронавируса «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи, оказалась очень популярной среди представителей российской политической и деловой элиты
Вакцина от коронавируса «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи, оказалась очень популярной среди представителей российской политической и деловой элиты.
Издание The Financial Times (FT) сообщает, что «многие представители российской элиты готовы скорее умереть от вакцины, нежели от самого коронавируса».
Топ-менеджер одного из государственных банков также сообщил журналистам, что пример вакцинации руководителей крупных корпораций дает «положительный эффект» для общей прививочной кампании. Отметим, что простые россияне не спешат делать прививку отечественной вакциной, а готовность привиться выразили не более 40% граждан.
Отметим, что основной причиной недоверия к первой российской вакцине против коронавируса является слишком поспешная ее регистрация. Более того, «Спутник V» был выпущен в гражданский оборот до окончания третьей фазы испытаний. Теперь представителям элиты приходится своим примером показывать, что препарат абсолютно безопасен.
«Открытые медиа» сообщают, что от коронавируса «Спутником» привились младшая дочь президента Катерина Тихонова, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.