The Insider, Bellingcat и CNN установили личности силовиков, причастных к отравлению Навального
Издания The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали совместное расследование об отравлении Алексея Навального, в котором перечислены имена сотрудников ФСБ, причастных к покушению
Издания The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали совместное расследование об отравлении Алексея Навального, в котором перечислены имена сотрудников ФСБ, причастных к покушению, а также сообщается, что первая попытка «ликвидировать» политика могла быть совершена еще в июле, но тогда едва не пострадала супруга оппозиционера.
Журналисты установили, что в покушении на Алексея Навального участвовали восемь человек. Установить их личности удалось благодаря биллингу телефонных разговоров. В расследовании утверждается, что группу возглавлял Станислав Макшаков, который в 1970-е годы работал в институте под Саратовом, где изобрели боевой яд «Новичок». В покушении также могли участвовать Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощеков, Михаил Швец, Владимир Паняев. Журналисты CNN выяснили, что члены этой группы, среди которых есть медики и химики, регулярно приезжали в города, которые посещал Алексей Навальный.
В расследовании также говорится, что попыток отравить Алексея Навального было несколько. Первая попытка, предположительно, была совершена в июле в Калининградe, куда приезжали Алексей Навальный и его жена Юлия. Тогда плохо стало супруге оппозиционера. Опрошенные журналистами эксперты отметили, что женщину спас слабый уровень интоксикации.
Осенью Алексей Навальный отправился с рабочим визитом в Новосибирск, а затем в Томск. Во время полета из Томска в Москву политику стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Расследователи сообщают, что в эти два города вместе с политиком приезжали Александров, Осипов и Паняев.
Уже после госпитализации Навального в омскую больницу, где он впал в кому, член группы Таякин вылетел из Москвы в Горно-Алтайск. Туда же из Омска вылетели Александров, Осипов и Паняев. Журналисты полагают, что целью их поездки был Институт химико-энергетических технологий в Бийске, специалисты которого могли помочь в выведении из организма оппозиционера следов яда.
Вывести следы яда из организма Навального необходимо было в связи с планами направить его на лечение в Германию. Именно этим соратники оппозиционера объясняли отказ руководства омской больницы выдать разрешение на транспортировку политика в Берлин медицинским бортом, который уже прибыл в Омск.
Сам Алексей Навальный сообщил журналистам, что упомянутый в расследовании Владимир Паняев одно время был прописан в одном доме с ним, а сейчас местом его регистрации указан адрес Лубянка, дом 1.
Оппозиционер также отметил, что имена его отравителей удалось установить благодаря пресловутому «пакету Яровой», который обязывает операторов связи хранить переписку и данные о телефонных звонках пользователей, и коррумпированным силовикам, которые торгуют этими данными.
«Эта попытка убийства раскрыта. И теперь вы точно понимаете, что официально его раскрывать не будет. Иначе придется пересажать половину руководства ФСБ. И Путина, который им приказ отдавал», - прокомментировал расследования Алексей Навальный.