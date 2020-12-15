15 декабря 2020, 03:13
Власти Турции объявили круглосуточный карантин на все новогодние праздники
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о полном локдауне из-за коронавируса на новогодние каникулы. Жесткие карантинные ограничения будут действовать с 31 декабря по 4 января
Фото: ru.interaztv.com
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о полном локдауне из-за коронавируса на новогодние каникулы. Жесткие карантинные ограничения будут действовать с 31 декабря по 4 января.
В этот период во всей Турции будет действовать круглосуточный комендантский час с девяти часов вечера 31 декабря и до пяти утра 4 января. Местным жителям будет запрещено выходить на улицу, сообщает CNN Turk.
Напомним, что в последний раз новые карантинные ограничения вводились в Турции 20 ноября. Тогда же был введен комендантский час по выходным дням. Выходить из дома запрещено с 20.00 субботы до 10.00 воскресенья.