15 декабря 2020, 02:08
Во Франции двух россиян приговорили к 3 и 10 годам тюрьмы за драку с футбольными фанатами на Евро-2016
Присяжные приговорили Михаила Ивкина и Павла Косова к 3 и 10 годам лишения свободы соответственно. Их признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений британскому болельщику Эндрю Бечу во время массовой драки после матча Евро-2016 в Марселе
Фото: ruposters.ru
Во французском городе Экс-ан-Прованс суд присяжных вынес приговор российским футбольным фанатам, которые были арестованы за драку после матча.
Присяжные приговорили Михаила Ивкина и Павла Косова к 3 и 10 годам лишения свободы соответственно. Их признали виновными в нанесении тяжких телесных повреждений британскому болельщику Эндрю Бечу во время массовой драки после матча Евро-2016 в Марселе.
Информацию об этом подтвердил агентству ТАСС адвокат Михаила Ивкина Жюльен Пинелли.
Изначально сторона обвинения требовала для российских болельщиков 15 лет лишения свободы.