15 декабря 2020, 01:40
В Подмосковье нашли застреляным главу компании, связанной с Минобороны
Тело Владимира Пасекунова было обнаружено в его автомобиле Mercedes GLЕ 4MATIC на берегу реки Клязьма в деревне Майдарово. На месте происшествия оперативники нашли пистолет Гроза
В Московской области неизвестные застрелили 37-летнего Владимира Пасекунова – главу предприятия «РАА Спецтехника», которое связано с Минобороны России.
Telegram-канал Mash сообщает, что тело Владимира Пасекунова с огнестрельным ранением головы было обнаружено в его автомобиле Mercedes GLЕ 4MATIC на берегу реки Клязьма в деревне Майдарово. На месте происшествия оперативники нашли пистолет Гроза и девятимиллиметровые гильзы.
Другие подробности убийства бизнесмена пока неизвестны.
Компания «РАА Спецтехника» занимается созданием, тестированием и развитием системы для тренировки военных пилотов.
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