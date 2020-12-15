Депутат от «Единой России» предложил сажать на два года за клевету в интернете
Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин подготовил законопроект, который вводит изменения в действующую статью Уголовного кодекса о «Клевете»
Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин подготовил законопроект, который вводит изменения в действующую статью Уголовного кодекса о «Клевете».
Представитель партии власти предлагает ввести ответственность за распространение клеветы в интернете.
Законопроект Вяткина предполагает наказание за клевету в Сети в виде штрафа в размере до 2 миллионов рублей, либо обязательных работ до 320 часов, либо ареста на срок до 4 месяцев или лишения свободы на срок до двух лет.
В документе говорится, что уголовная ответственность будет наступать за клевету не только в отношении конкретного лица, но и в отношении «группы лиц», в том числе «индивидуально неопределенных».
Депутат Вяткин также выступает за ужесточение наказания за клевету, соединенную с обвинением гражданина в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Наказание по этой статье составит до 5 лет лишения свободы.