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Москва
15 декабря 2020, 00:41

Московские фитнес-клубы из-за коронавируса оказались на грани банкротства

В Москве многие фитнес-клубы оказались на грани банкротства из-за ограничений, которые вводились властями из-за коронавируса. напомним, что весной спортивные залы были закрыты более чем на два месяца

Московские фитнес-клубы из-за коронавируса оказались на грани банкротства

В Москве многие фитнес-клубы оказались на грани банкротства из-за ограничений, которые вводились властями из-за коронавируса. напомним, что весной спортивные залы были закрыты более чем на два месяца.

Уполномоченная по правам предпринимателей в Москве Татьяна Минеева рассказала «Интерфаксу», что в столице к концу 2020 - началу 2021 года может разориться половина фитнес-клубов.

Еще во время вынужденных каникул весной 2020 года обанкротилось 15–20% спортивных учреждений. Падение выручки у фитнес-залов к сентябрю-октябрю составило 40–50%. По словам столичного бизнес-омбудсмена, если эта тенденция сохранится, то в начале следующего года обанкротиться может уже половина столичных клубов.

Представители фитнес-индустрии в свою очередь обратились к властям с просьбой предоставить им целевые субсидии для погашения долгов, снизить социальные налоги, а также ввести мораторий на возврат авансовых платежей за годовое членство в клубе и включить некоторые фитнес-услуги в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

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