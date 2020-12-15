Московские фитнес-клубы из-за коронавируса оказались на грани банкротства
В Москве многие фитнес-клубы оказались на грани банкротства из-за ограничений, которые вводились властями из-за коронавируса. напомним, что весной спортивные залы были закрыты более чем на два месяца
В Москве многие фитнес-клубы оказались на грани банкротства из-за ограничений, которые вводились властями из-за коронавируса. напомним, что весной спортивные залы были закрыты более чем на два месяца.
Уполномоченная по правам предпринимателей в Москве Татьяна Минеева рассказала «Интерфаксу», что в столице к концу 2020 - началу 2021 года может разориться половина фитнес-клубов.
Еще во время вынужденных каникул весной 2020 года обанкротилось 15–20% спортивных учреждений. Падение выручки у фитнес-залов к сентябрю-октябрю составило 40–50%. По словам столичного бизнес-омбудсмена, если эта тенденция сохранится, то в начале следующего года обанкротиться может уже половина столичных клубов.
Представители фитнес-индустрии в свою очередь обратились к властям с просьбой предоставить им целевые субсидии для погашения долгов, снизить социальные налоги, а также ввести мораторий на возврат авансовых платежей за годовое членство в клубе и включить некоторые фитнес-услуги в систему обязательного медицинского страхования (ОМС).