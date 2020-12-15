15 декабря 2020, 02:42
В Подольске депутаты за 5 лет незаконно выплатили себе 15 млн рублей «компенсации»
Подольская прокуратура потребовала признать данное решение незаконным, однако депутатам удалось отстоять в суде право на «компенсацию». Сейчас проверку по данному факту проводит Следственный комитет
В подмосковном Подольске местные депутаты в течение пяти лет получали незаконные выплаты из городского бюджета.
Telegram-канал Mash сообщает, что за все это время 35 депутатов подольского парламента незаконно выплатили себе 15 млн рублей. Еще в 2015 году парламентарии приняли документ «О компенсации депутатской деятельности», которым законодательно утвердили для себя «ежемесячную компенсацию».
Подольская прокуратура потребовала признать данное решение незаконным, однако депутатам удалось отстоять в суде право на «компенсацию».
Сейчас проверку по данному факту проводит Следственный комитет.