14 декабря 2020, 19:09
Советский вратарь Лев Яшин признан лучшим голкипером в истории футбола
Стоит отметить, что Лев Яшин также был признан лучшим голкипером XX века Международной федерацией футбола (ФИФА). Он также регулярно входил в различные списки лучших футболистов в истории спорта
Голкипера сборной СССР по футболу Льва Яшина признали лучшим вратарем в истории мирового футбола.
В Twitter-аккаунте издания France Football сообщается, что 140 журналистов со всего мира проголосовали за включение Льва Яшина в символическую «команду мечты».
Стоит отметить, что Лев Яшин также был признан лучшим голкипером XX века Международной федерацией футбола (ФИФА). Он также регулярно входил в различные списки лучших футболистов в истории спорта и является единственным на своей позиции игроком, который становился обладателем «Золотого мяча».