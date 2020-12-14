В Бельгии Дед Мороз пришел в дом престарелых и заразил коронавирусом 75 человек
В бельгийской коммуне Мол (провинция Антверпен) Дед Мороз пришел в дом престарелых, чтобы поздравить стариков с наступающим Рождеством, и заразил коронавирусом 75 человек
В бельгийской коммуне Мол (провинция Антверпен) Дед Мороз пришел в дом престарелых, чтобы поздравить стариков с наступающим Рождеством, и заразил коронавирусом 75 человек.
Как сообщает Daily Mail, на мероприятии присутствовали 150 постояльцев дома престарелых. Синтерклаас (бельгийский Дед Мороз) и его помощники - Черные Питы - были в защитных масках, но не соблюдали социальную дистанцию в два метра. Кроме того, некоторые пожилые граждане и сотрудники социального учреждения не использовали средства защиты.
После праздника у аниматора-Синтерклааса вывили коронавирус. Узнав об этом, чиновники распорядились провести тестирование постояльцев дома престарелых и сотрудников. По итогам тестирования, COVID-19 был выявлен у 61 пациента и 14 сотрудников учреждения.
Бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст заявил, что визит Синтерклааса в дом престарелых во время пандемии был очень глупой идеей. Специалист акже предположил, что массовое заражение могло произойти из-за плохой вентиляции в учреждении.