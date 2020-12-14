Глава Кубани заявил об отсутствии планов по закрытию горнолыжных курортов
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил об отсутствии планов по закрытию горнолыжных курортов Красной Поляны в связи с пандемией коронавируса. Глава региона заявил, что для столь крайней меры нет необходимости
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил об отсутствии планов по закрытию горнолыжных курортов Красной Поляны в связи с пандемией коронавируса. Глава региона заявил, что для столь крайней меры нет необходимости.
В интервью Life News Вениамин Кондратьев заявил, что «в рамках непростого года, пандемийного, это (закрытие курорта – ред.) будет неуважением ко всем жителям страны, кто уже взял путевки, настроился на отдых в Красной Поляне».
Кроме того, успешный горнолыжный курорт поможет экономике Краснодарского края. «Мы получим хорошую составляющую экономики, а люди — эмоции и отдых», - заявил чиновник.
Со своей стороны глава Кубани пообещал создать все условия для безопасного отдыха и одновременно призвал туристов соблюдать санитарные требования. Вениамин Кондратьев также предупредил туристов о том, что в случае болезни их будут помещать в обсерватор. В этой связи они должны следить за своим здоровьем и отказаться от поездки в случае недомогания.
Отметим, что власти Мурманской области, напротив, решили на новогодние праздники закрыть горнолыжный курорт в Кировске для туристов из других регионов. Кататься в этот период смогут только местные жители.