Осужденный правозащитник Юрий Дмитриев стал лауреатом франко-германской премии
Глава карельского отделения «Мемориала» историк Юрий Дмитриев, обвиняемый в педофилии, стал лауреатом франко-германской премии «За права человека и верховенство права»
Глава карельского отделения «Мемориала» историк Юрий Дмитриев, обвиняемый в педофилии, стал лауреатом франко-германской премии «За права человека и верховенство права».
Данная премия была утверждена Министерствами иностранных дел Франции и Германии. Ее лауреатами становятся граждане, которые внесли большой вклад в защиту и продвижение прав человека в своей стране и на международном уровне.
В текущем году премию помимо Юрия Дмитриева получили юристы, правозащитники, общественные деятели и гражданские активисты из Ливана, Египта, Южного Судана, Анголы, Китая и Словакии.
Уголовное преследование историка Юрия Дмитриева началось еще в 2016 году. По данным следствия, правозащитник фотографировал свою несовершеннолетнюю дочь в обнаженном виде и якобы «изготавливал порнографические материалы». Сам историк объяснял, что делал снимки дочери один раз в месяц с целью отслеживания ее физического развития, так как из детского дома ее взяли в крайне истощенном состоянии. Когда девочке стало значительно лучше, Дмитриев перестал ее фотографировать.
Первый раз суд оправдал историка, однако после пересмотра дела его приговорили к 3,5 годам. Более того, позже Верховный суд Карелии увеличил правозащитнику срок наказания до 13 лет.
Коллеги Юрия Дмитриева считают уголовное дело против него политически мотивированным. Реальной же причиной преследования является желание «заглушить общественную деятельность Дмитриева, который открыл и исследовал урочище Сандармох - место массового захоронения жертв политических репрессий».