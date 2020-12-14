Мосгорсуд по требованию прокуратуры отменил штраф хоспису «Дом с маяком»
Мосгорсуд прекратил дело, возбужденное в отношении детского хосписа «Дом с маяком» по факту нарушений в сфере оборота наркотических веществ. В суде сочли допущенное сотрудниками хосписа нарушение малозначительным
Мосгорсуд прекратил дело, возбужденное в отношении детского хосписа «Дом с маяком» по факту нарушений в сфере оборота наркотических веществ. В суде сочли допущенное сотрудниками хосписа нарушение малозначительным.
Ранее Зюзинский райсуд по итогам полицейской проверки оштрафовал «Дом с маяком» на 200 тысяч рублей, однако прокуратура потребовала отменить данное решение.
Поводом для проверки стала жалоба на то, что одному из тяжелобольных детей выписывается слишком много наркотических препаратов. При этом жалоба на хоспис в полицию поступила за сутки до того, как учреждение получило первый наркотический препарат для пациента.
Проверяющие обнаружили нарушения в журнале учета лекарств и потребовали от суда оштрафовать хоспис. Дело против «Дома с маяком» было возбуждено по статье «Нарушение порядка оборота наркотических средств».
Директор хосписа Лидия Мониава отметила, что система оформления журналов по учету препаратов крайне сложная, а за каждую ошибку в цифре «можно сесть в тюрьму». «Все препараты сошлись, а несколько записей в журналах отсутствовали. Это по законам РФ считается нарушением оборота наркотических средств», - добавила директор учреждения.