Премьер-министр государства Эсватини скончался от коронавируса
Премьер-министр африканского государства Эсватини скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Это первый случай смерти от COVID-19 среди глав государств
Премьер-министр африканского государства Эсватини скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Это первый случай смерти от COVID-19 среди глав государств.
По данным Daily Mail, 52-летний Мандвуло Амброуз Дламини заразился коронавирусной инфекцией еще в ноябре. Пресс-служба правительства Эсватини тогда сообщила, что заболевание у премьера протекает бессимптомно и политик чувствует себя хорошо.
Однако в начале декабря состояние г-на Дламини резко ухудшилось, после чего он был госпитализирован в больницу соседней Южно-Африканской республики. В больнице премьер провел две недели, после чего скончался.
Король Эсватини Мсвати III выразил родственникам премьер-министра свои соболезнования.
Среди глав государств коронавирусом в разное время заразились президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава российского правительства Михаил Мишустин.