Крымский винзавод «Массандра» достался структуре «друга президента» Юрия Ковальчука
Компания «Южный проект», которая является дочерней структурой банка «Россия» одного из близких друзей президента России Юрия Ковальчука, купила легендарный крымский винзавод «Массандра». Ранее власти республики объявили о приватизации винного завода
Компания «Южный проект», которая является дочерней структурой банка «Россия» одного из близких друзей президента России Юрия Ковальчука, купила легендарный крымский винзавод «Массандра». Ранее власти республики объявили о приватизации винного завода.
«Южный ветер» приобрел «Массандру» за 5,3 млрд рублей, сообщает РИА Новости.
Еще одним участником торгов была компания «Эстейт Групп» с уставным капиталом 10 тысяч рублей, которая появилась на свет в конце октября 2020 года. «Эстейт Групп» принадлежит Александру Волошину, который ранее руководил компанией «Ниагара», связанной с продажей и покупкой недвижимости.
На продажу старейший крымский винзавод «Массандра» был выставлен в ноябре 2020 года. Этому предприятию принадлежат виноградники общей площадью 4 тысячи гектар и коллекция вина на миллион бутылок.