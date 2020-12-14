Депутат Оксана Пушкина раскритиковала законопроект Минздрава об абортах
Парламентарий заявила, что данный документ ограничивает право женщины на прерывание беременности перечнем патологий и болезней. «Это польский путь, и мы знаем, куда он может завести», - заявила Оксана Пушкина
Депутат Госдумы Оксана Пушкина раскритиковала проект приказа Минздрава о медицинских показаниях для прерывания беременности.
Парламентарий заявила, что данный документ ограничивает право женщины на прерывание беременности перечнем патологий и болезней. «Это польский путь, и мы знаем, куда он может завести», - заявила Оксана Пушкина, слова которой приводит РБК.
Депутат также сообщила, что из-за этого законопроекта она получает массу обращений от женских организаций и самих россиянок. Они просят Пушкину принять меры по недопущению ограничения права женщин на аборт.
Оксана Пушкина отметила, что она не поощряет аборты, однако ограничения в этой области могут привезти к росту числа «кустарных» операций по прерыванию беременности, результаты которых зачастую оказываются плачевными.
«Сколько женщин погибло из-за таких кустарных абортов, сколько из них навсегда остались бесплодными!» - посетовала депутат.
Минздрав России предлагает сократить список болезней и патологий, при которых есть медицинские показания к аборту. В числе прочих ведомство предлагает убрать из этого перечня некоторые патологии плода.
Сейчас в России можно бесплатно делать аборт по желанию женщины на сроке до 12 недель, а на более позднем сроке - по медицинским и социальным показаниям (например, если женщина забеременела в результате изнасилования).
Напомним, что ранее Конституционный суд Польши запретил проводить аборты даже в случае неизлечимой болезни плода. Данное решение спровоцировало массовые протесты в стране.