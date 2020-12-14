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14 декабря 2020, 13:48

Эксперт датского банка спрогнозировал снижение курса доллара до 65 рублей

Стин Якобсен добавил, что лично он на торгах занял бы длинные позиции по отношению к рублю, «поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей»

Эксперт датского банка спрогнозировал снижение курса доллара до 65 рублей

Курс американского доллара в России может упасть до 65-66 рублей. Такой прогноз озвучил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

В интервью РИА Новости эксперт заявил, что на сегодняшний день рубль слишком недооценен. Однако 2021 год станет годом сырьевых товаров, а в этой области у России «есть большие мощности, которые принесут ей преимущество».

Стин Якобсен добавил, что лично он на торгах занял бы длинные позиции по отношению к рублю, «поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей».

Отметим, что в начале 2020 года доллар стоил в России почти 62 рубля. Сейчас курс американской валюты составляет 73 рубля. В течение года курс достигал отметки в 80 рублей.

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