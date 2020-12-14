14 декабря 2020, 13:09
«Аэрофлот» не будет допускать на рейсы пассажиров, отказывающихся надевать маску
Авиакомпания «Аэрофлот» ужесточила контроль за соблюдением мер безопасности в связи с пандемией коронавируса и ввела строгое правило в отношении пассажиров
Фото: tab.voshod.org
Авиакомпания «Аэрофлот» ужесточила контроль за соблюдением мер безопасности в связи с пандемией коронавируса и ввела строгое правило в отношении пассажиров.
Перевозчик предупредил, что пассажиров, отказывающихся надевать маску, не пустят на борт самолета. В «Аэрофлоте» напомнили, что средства индивидуальной защиты необходимо использовать в течение всего рейса, в том числе во время взлета и посадки. Снимать маску можно только для ее замены и во время приема пищи.
«Пассажиры, ношение маски для которых невозможно по медицинским показаниям или иным причинам, в соответствии с требованием действующего законодательства не могут быть допущены к полету», - говорится в заявлении авиакомпании.