14 декабря 2020, 12:57
В Московской области открылась запись на прививку от коронавируса
В первую очередь вакцинацию от COVID-19 проходят медицинские работники. Однако в скором времени прививка станет доступна и для остальных жителей Подмосковья. Для этого необходимо получить достаточное количество вакцины
В Московской области открылась электронная запись на прививку от коронавирусной инфекции.
Глава регионального Минздрава Светлана Стригункова сообщила РИА Новости, что в первую очередь вакцинацию от COVID-19 проходят медицинские работники. Однако в скором времени прививка станет доступна и для остальных жителей Подмосковья. Для этого необходимо получить достаточное количество вакцины.
По состоянию на утро 14 декабря, прививку от коронавируса сделали уже 1 824 человека.