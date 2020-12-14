В Крыму проблему нехватки воды решат за счет водопадов
На юге полуострова Крым для решения проблемы с водоснабжением решили использовать располагающиеся рядом водопады, которые восполнились благодаря дождям
На юге полуострова Крым для решения проблемы с водоснабжением решили использовать располагающиеся рядом водопады, которые восполнились благодаря дождям.
Врио главы администрации Ялты Янина Павленко сообщила «Интерфаксу», что осадки пополнили три водопада в общей сложности на 20 тысяч кубометров воды. «Спасибо богу, спасибо дождям, мы получили серьезные притоки в альтернативные источники водоснабжения», - заявила чиновница.
По словам Янины Павленко, некоторые районы смогут «более-менее постоянно» получать воду, а не по строгому графику.
Самым крупным водопадом в Крыму является Учан-Су, расположенный на юго-западных склонах Ялтинской яйлы. Однако из-за того, что минувшим летом и осенью на полуострове практически не было дождей, этот водопад пересох. Аналогичная участь постигла и практически все крупные реки полуострова.