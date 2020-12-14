Россияне раскритиковали приложение для отправки вопросов президенту Путину
Российские интернет-пользователи пожаловались на приложение «Москва-Путину», с помощью которого можно задать вопрос президенту России Владимиру Путину перед его традиционной предновогодней пресс-конференцией
Российские интернет-пользователи пожаловались на приложение «Москва-Путину», с помощью которого можно задать вопрос президенту России Владимиру Путину перед его традиционной предновогодней пресс-конференцией. Граждане пишут в соцсетях, что «отправить вопрос просто невозможно», поскольку у многих не активна кнопка «отправить обращение».
В App Store приложение «Москва-Путину» пользователи оценили в 2,7 баллов из 5. «Написала обращение, кнопка „отправить“ не активна. Не вводите людей в заблуждение, к главе государства по пустякам не обращаются. Исправьте приложение», - написала пользователь Alika2710 в комментариях.
Те немногие пользователи, которым удалось отправить вопрос президенту, в свою очередь сообщили, что в приложении не отражается статус их обращения. «Никакого подтверждения, никакого статуса. Принято? Или ушло в пустоту? Дойдет ли информация до отчетов?» - пишет пользователь Talifrau, которого цитирует Znak.com.
Разработчики приложения в ответ заверили пользователей, что все обращения будут обработаны волонтерами и они дойдут до главы государства. Россияне в это не верят и считают, что приложение изначально было сделано таким образом, «чтобы президент ничего не знал». «Не приложение, а фикция», - заключили пользователи.
Напомним, что в текущем году из-за пандемии коронавируса традиционная пресс-конференция Владимира Путина пройдет в дистанционном формате. При этом в Кремле пообещали, что все желающие могут отправить главе государства свои вопросы, а он ответит на лучшие из них.