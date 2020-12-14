14 декабря 2020, 11:52
В России коронавирусом заразились еще 27 328 человек
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 27 328 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 450 человек с подтвержденным COVID-19 скончались в результате осложнений
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 27 328 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Еще 450 человек с подтвержденным COVID-19 скончались в результате осложнений.
Общее число заразившихся с начала пандемии коронавируса в России составило на сегодняшний день 2 681 256 человек. Скончались более 47 тысяч человек.
В Москве за минувшие сутки выявили 5 874 новых случаев заражения, в Петербурге – 3 771, в Подмосковье – 1 484, в Нижегородской области - 493, в Свердловской области – 397, в Ростовской области – 384, в Красноярском крае – 334, в Воронежской области – 381, в Архангельской области – 403.
Эти регионы являются лидерами по число заразившихся COVID-19.