Глава Новосибирской области пригрозил чиновникам увольнением за участие в вечеринках во время пандемии
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил всех местных чиновников об ответственности за участие в незаконных новогодних вечеринках во время пандемии коронавируса
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил всех местных чиновников об ответственности за участие в незаконных новогодних вечеринках во время пандемии коронавируса. Глава региона заявил, что нарушителей ждет наказание вплоть до увольнения.
Ранее Андрей Травников отдал распоряжение наказать чиновников областного министерства культуры, которые участвовали в массовом мероприятии без защитных масок и соблюдения социальной дистанции. Чиновников лишат части премии.
Губернатор отметил, что госслужащие должны демонстрировать гражданам дисциплинированность и приверженность соблюдению всех антикоронавирусных ограничений.
«Заранее предупреждаю: если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на незаконной вечеринке, последствия будут очень негативные — вплоть до увольнения такого сотрудника», - предупредил г-н Травников, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов также пригрозил региональным чиновникам увольнением за организацию и участие в новогодних корпоративах, которые были запрещены до 15 января.