Олег Дерипаска назвал причину роста цен на базовые продукты питания
Миллиардер Олег Дерипаска объяснил рост цен на продукты высокими процентами по кредитам для аграриев. Бизнесмен добавил, что в такой ситуации стоит удивляться не росту цен, а тому, что продовольствие в России вообще есть
Миллиардер Олег Дерипаска объяснил рост цен на продукты высокими процентами по кредитам для аграриев. Бизнесмен добавил, что в такой ситуации стоит удивляться не росту цен, а тому, что продовольствие в России вообще есть.
В своем Telegram-канале Олег Дерипаска написал, что аграрные компании сейчас получают кредиты не менее чем под 12% годовых, что является очень высокой для них ставкой.
«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли. Мы должны удивляться, что вообще есть продовольствие в достатке», - заявил миллиардер. Бизнесмен считает, что сельскохозяйственный сектор должен получать деньги под более низкий процент, как в США и Европе. Тогда и роста цен на продукты питания не будет.
Напомним, что на прошлой неделе президент Владимир Путин обрушился с критикой на Минэкономразвития из-за подорожания базовых продуктов питания – сахара, макарон, муки, хлеба и подсолнечного масла. Ведомству было поручено в течение одной недели решить вопрос с ценами.