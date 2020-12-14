14 декабря 2020, 10:46
На космодроме Плесецк состоялся пуск ракеты «Ангара-А5»
С космодрома Плесецк утром 14 декабря стартовала тяжелая ракета «Ангара-А5». До этого момента ракета данного типа запускалась только в 2014 году. Ракета-носитель доставит на геостационарную орбиту груз весом 2,4 тонны
Фото: РИА Новости
С космодрома Плесецк утром 14 декабря стартовала тяжелая ракета «Ангара-А5». До этого момента ракета данного типа запускалась только в 2014 году.
Минобороны России сообщили РИА Новости, что ракета-носитель доставит на геостационарную орбиту груз весом 2,4 тонны.
Примечательно, что еще в ноябре агентство ТАСС сообщало, что на уже вывезенной на стартовый стол ракете «было выявлено заниженное сопротивление изоляции между вторым и третьим блоками», в результате чего носитель был снят с площадки, а пуск был перенесен на декабрь.
Предполагается, что ракета-носитель «Ангара-А5» должна заменить «Протон-М». При этом в Центре Хруничева сообщили, что стоимость «Ангары» составляет 7 млрд рублей, что в три раза дороже «Протона».