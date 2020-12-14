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Общество
Иностранные агенты «Росатома»
14 декабря 2020, 08:22

В Приморье на границе с Китаем образовалась пробка из сотен грузовиков

Китай приостановил движение через пункты пропуска 11 декабря после заражения коронавирусом работника таможенного поста и сотрудника приграничного торгового комплекса

В Приморье на границе с Китаем образовалась пробка из сотен грузовиков
Фото: Интерфакс

В Приморском крае на границе с Китаем образовалась пробка из сотен большегрузов в связи с закрытием границы.

Китай приостановил движение через пункты пропуска 11 декабря после заражения коронавирусом работника таможенного поста и сотрудника приграничного торгового комплекса.

По оценке сотрудников дальневосточной таможни, на границе сейчас находятся более 260 грузовиков. На погранпереходе Полтавка в очереди на пересечение границы находятся 124 грузовика, на пункте пропуска Пограничный - 141 фура, сообщает «КоммерсантЪ».

С российской и китайской стороны в Приморье сейчас работают только пункты пропуска Краскино и Турий Рог. Последний в минувшее воскресенье не работал, так как был выходной день.

В связи с выявлением инфицированных коронавирусом в китайских Дуннине и Суйфэньхэ были запрещены массовые мероприятия. Власти запретили людям выходить из дома без острой необходимости. Передвигаться можно только при наличии кода здоровья, а выезд из городов разрешается только при наличии разрешения и справки об отрицательном анализе на нуклеиновую кислоту.

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