В Приморье на границе с Китаем образовалась пробка из сотен грузовиков
Китай приостановил движение через пункты пропуска 11 декабря после заражения коронавирусом работника таможенного поста и сотрудника приграничного торгового комплекса
В Приморском крае на границе с Китаем образовалась пробка из сотен большегрузов в связи с закрытием границы.
Китай приостановил движение через пункты пропуска 11 декабря после заражения коронавирусом работника таможенного поста и сотрудника приграничного торгового комплекса.
По оценке сотрудников дальневосточной таможни, на границе сейчас находятся более 260 грузовиков. На погранпереходе Полтавка в очереди на пересечение границы находятся 124 грузовика, на пункте пропуска Пограничный - 141 фура, сообщает «КоммерсантЪ».
С российской и китайской стороны в Приморье сейчас работают только пункты пропуска Краскино и Турий Рог. Последний в минувшее воскресенье не работал, так как был выходной день.
В связи с выявлением инфицированных коронавирусом в китайских Дуннине и Суйфэньхэ были запрещены массовые мероприятия. Власти запретили людям выходить из дома без острой необходимости. Передвигаться можно только при наличии кода здоровья, а выезд из городов разрешается только при наличии разрешения и справки об отрицательном анализе на нуклеиновую кислоту.