Курганский военкомат отменил сотруднику штаба Навального освобождение от службы в армии
Никита Ильин получил освобождение от службы в 2017 году в связи с гибелью его родного брата в армии. В российском законодательстве есть статья об освобождении родственников погибшего военнослужащего от призыва в армию
В Курганской области военкомат отменил освобождение от службы в армии сотруднику регионального штаба Алексея Навального Никите Ильину.
Никита Ильин получил освобождение от службы в 2017 году в связи с гибелью его родного брата в армии. В российском законодательстве есть статья об освобождении родственников погибшего военнослужащего от призыва в армию.
«Сейчас они решили снова пересмотреть это дело из-за моей политической деятельности», - рассказал оппозиционер «МБХ медиа».
В декабре 2020 года курганский военкомат прислал Никите Ильину уведомление, в котором говорится, что «вскрылись факты нарушений по оформлению извещений» о гибели его брата. Военначальники заявили, что брат активиста якобы покончил с собой «при несвязанных со службой обстоятельствах», поэтому освобождение от призыва в армию на него якобы больше не распространяется.
«Мы в это не верим, он не был таким человеком. Даже если его довели до самоубийства, факт остается фактом - он погиб в армии и не вернулся», - отметил Никита Ильин.
Ранее российские власти отменили отсрочку от службы в армии сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Руслану Шаведдинову и Артему Ионову. Причем последний имеет диагноз «астма», который предполагает освобождение от прохождения службы в армии.