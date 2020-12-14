Эксперт по статистике перечислил регионы, находящиеся в «красной зоне» по распространению COVID-19
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал регионы, которые сейчас находятся в «красной зоне» по распространению коронавируса
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал регионы, которые сейчас находятся в «красной зоне» по распространению коронавируса.
Специалист отметил, что пока ни один российский регион не находится в зоне с высоким показателем распространенности COVID-19, а в светло-красную зону попали Дагестан, Крым и Брянская область.
Составленная Тавадяном карта поделена на четыре цветовые зоны. Так, зеленым отмечены регионы, где показатель показатель R - индекс распространения заболевания - меньше 0,9 (позитивный), желтым, где показатель - удовлетворительный (1,0-1,1), в «светло-красных» регионах индекс от 1,1 до 1,2 (отрицательный - неудовлетворительный); темно-красным отмены регионы, в которых это число составило больше 1,2 (тяжелый).
Так, Чукотка, Костромская область, Москва и республика Алтай сейчас находятся в зоне затухания коронавируса. Еще 23 региона находятся в «стабильной светло-зеленой зоне», а в 55 субъектах федерации состояние распространения пандемии оценивается как удовлетворительное.
«Основная часть регионов уже находится на плато. (…) Москва с наибольшей вероятностью уже находится на плато», - заявил специалист по статистике.
Агаси Тавадян также считает, что к Новому году ситуация с распространением коронавируса будет улучшаться.