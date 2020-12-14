Правительство рассматривает вопрос о заморозке цен на продукты на три месяца
Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и ФАС в ходе совещания по вопросу стабилизации цен предлагают зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля 2021 года
Российское правительство рассматривает вопрос о заморозке цен на продукты сроком на три месяца. Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и ФАС в ходе совещания по вопросу стабилизации цен предлагают зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля 2021 года.
Источники «Известий» сообщили, что бизнесу будет предложено зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца.
Так, указанные министерства предлагают установить цену в 95 рублей за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителя и 110 рублей - на полке. Килограмм сахара от производителя и в магазине должен стоить по фиксированной цене 36 и 45 рублей соответственно.
Напомним, ранее президент Владимир Путин возмутился тем, что многим россиянам стало едва хватать денег на покупку необходимых продуктов питания. Глава государства раскритиковал Минэкономразвития за «эксперименты» с ценами и потребовал остановить их рост.