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Экономика
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14 декабря 2020, 07:52

Правительство рассматривает вопрос о заморозке цен на продукты на три месяца

Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и ФАС в ходе совещания по вопросу стабилизации цен предлагают зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля 2021 года

Правительство рассматривает вопрос о заморозке цен на продукты на три месяца
Фото: citysakh.ru

Российское правительство рассматривает вопрос о заморозке цен на продукты сроком на три месяца. Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и ФАС в ходе совещания по вопросу стабилизации цен предлагают зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля 2021 года.

Источники «Известий» сообщили, что бизнесу будет предложено зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца.

Так, указанные министерства предлагают установить цену в 95 рублей за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителя и 110 рублей - на полке. Килограмм сахара от производителя и в магазине должен стоить по фиксированной цене 36 и 45 рублей соответственно.

Напомним, ранее президент Владимир Путин возмутился тем, что многим россиянам стало едва хватать денег на покупку необходимых продуктов питания. Глава государства раскритиковал Минэкономразвития за «эксперименты» с ценами и потребовал остановить их рост.

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