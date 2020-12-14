Власти Петербурга заявили о беспрецедентной нагрузке на инфекционные стационары
В Санкт-Петербурге за прошедшую неделю в инфекционные стационары госпитализировали 5 785 человек. Это максимальное значение за все время пандемии коронавируса
В Санкт-Петербурге за прошедшую неделю в инфекционные стационары госпитализировали 5 785 человек. Это максимальное значение за все время пандемии коронавируса.
Глава комитета по здравоохранению северной столицы Дмитрий Лисовец заявил, что сейчас нагрузка на стационарную службу «предельна и беспрецедентна».
По сравнению с предыдущей неделей число госпитализаций выросло на 6,1%.
По данным на утро 13 декабря, в Санкт-Петербурге выявили 3 768 новых случаев заражения коронавирусом. Глава города Александр Беглов предупредил, что коек в больницах хватит только до Нового года, поэтому придется отказываться от планового приема других пациентов и полностью перепрофилироваться в инфекционные.