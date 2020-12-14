Сбербанк сообщил о «взрывном росте» числа мошеннических звонков гражданам
Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что число мошеннических звонков гражданам с начала 2020 года достигло 15 миллионов. В связи с этим он поддержал предложение ужесточить наказание за преступления в телекоммуникационной сфере
Руководство Сбербанка сообщило о «взрывном росте» мошеннических звонков гражданам, с целью хищения их средств с банковских карт.
Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что число мошеннических звонков гражданам с начала 2020 года достигло 15 миллионов. В связи с этим он поддержал предложение ужесточить наказание за преступления в телекоммуникационной сфере.
В свою очередь зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин заявил, что для защиты от мошенников нужно повышать уровень финансовой грамотности россиян. Он отметил, что в 70% операций, совершенных без согласия клиента, мошенники ничего не взламывают, а обманом уговаривают людей самостоятельно перевести им деньги.
Ранее крупные российские банки уже сообщали о росте числа фальшивых «колл-центров» во время пандемии коронавируса. В Сбербанке, например, с начала года зафиксировали почти 2,9 млн обращений клиентов о попытках обмана. Это в два раза больше, чем год назад.
Как правило, мошенники представляются сотрудниками Сбербанка и сообщают клиентам, что с их карты якобы были попытки несанкционированного списания средств. Далее злоумышленники выманивают у испуганных россиян данные их банковских карт.