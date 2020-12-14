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Экономика
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14 декабря 2020, 01:12

Президент раскритиковал главу Минэкономразвития за эксперименты с ценами на продукты

Президент Владимир Путин раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на продукты. Министру поручено за неделю принять меры по сдерживанию роста цен на продукты

Президент раскритиковал главу Минэкономразвития за эксперименты с ценами на продукты

Президент Владимир Путин раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на продукты. Министру поручено за неделю принять меры по сдерживанию роста цен на продукты.

Глава государства посетовал на то, что многие россияне вынуждены себя ограничивать, так как у них нет денег на базовые продукты питания.

«Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины, — а вы мне сказки рассказываете здесь», — заявил президент, комментируя доклад Максима Решетникова.

«Как долго вы с этим [с пошлинами и ценами] экспериментировать будете, вот что я хочу понять?» — добавил Путин, слова которого приводит ТАСС.

Глава Минэкономразвития сообщил, что показатели инфляции по итогам конца 2020 года ожидаются выше целевых. При этом Решетников заявил, что ведомство ведет постоянный мониторинг цен.

Владимир Путин на это поинтересовался, почему МЭР не принимает меры по сдерживанию цен, если ведет мониторинг. Президент назвал недопустимым, когда макароны российского производства дорожают на 10% при высоких урожаях пшеницы, а стоимость сахара растет сразу на 71%.

Глава государства дал чиновникам неделю на принятие мер по сдерживанию цен на продукты питания.

По данным Генпрокуратуры РФ, цены на сахар выросли на 71,5%, подсолнечного масла — на 23,8%, а муки — на 12,9%. Надзорное ведомство начало проверку обоснованности такого повышения во всех регионах.

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