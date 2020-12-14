Глава Роспотребнадзора рассказала, когда в России был выявлен первый заразившийся COVID-19
Главный санитарный врач России отметила, что когда в Китае определились со свойствами коронавируса, то стало понятно, что «нужно разворачивать все мероприятия» по недопущению распространения вируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда в стране был выявлен «нулевой пациент», с которого начал распространяться коронавирус.
В интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1» Анна Попова сообщила, что первый заразившийся COVID-19 был выявлен в РФ 1 марта. При этом 17 марта уже был зафиксирован сотый случай заражения.
Главный санитарный врач России отметила, что когда в Китае определились со свойствами коронавируса, то стало понятно, что «нужно разворачивать все мероприятия» по недопущению распространения вируса.
«В 20-х числах января докладывали с Татьяной Алексеевной Голиковой, с министром здравоохранения президенту Российской Федерации, <...> стало понятно, что это не просто обычный какой-то сезонный новый вирус. Что именно вирус с пандемическим потенциалом», — рассказала Анна Попова.
Ранее сообщалось, что «нулевым пациентом» с коронавирусом в России стал житель Москвы, который вернулся из Италии. Коронавирус у заболевшего диагностировали 27 февраля.