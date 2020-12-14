Китайские власти закрыли на карантин приграничный с Россией город
Китайские власти закрыли транспортное сообщение с городским уездом Дуннин, который на востоке граничит с Россией. С 13 декабря в городе также действует карантин, рамках которого местным жителям запретили даже передвигаться на личных автомобилях
Китайские власти закрыли транспортное сообщение с городским уездом Дуннин, который на востоке граничит с Россией. С 13 декабря в городе также действует карантин, рамках которого местным жителям запретили даже передвигаться на личных автомобилях.
Власти обязали руководство всех супермаркетов, рынков, почтовых и коммунальных служб в течение пяти дней предоставить властям результаты тестов на коронавирус всех своих сотрудников и отчитаться о проведении проверки, которая подтверждает отсутствие заражения на их территории.
Власти решили закрыть Дуннин, после того как 10 декабря в нем зарегистрировали нового заразившегося коронавирусом. Всего в провинции Хэйлунцзян было выявлено пять инфицированных.
Отметим, что Китай является едва ли не единственной страной, где не началась вторая волна коронавируса. Это связано с тем, что местные власти оперативно реагируют на новые случаи заражения и сразу же вводят жесткий карантин.