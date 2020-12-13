Западные СМИ сообщили о повторной попытке отравить Алексея Навального
Оппозиционера Алексея Навального пытались отравить веществом из группы «Новичок» дважды. Об этом сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на германские спецслужбы
Оппозиционера Алексея Навального пытались отравить веществом из группы «Новичок» дважды. Об этом сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на германские спецслужбы.
По данным западных журналистов, вторая попытка отравления была предпринята, когда политик уже находился в коме в омской больнице скорой помощи. Отравители ввели в организм Навального вторую дозу отравляющего вещества, чтобы к моменту прибытия на лечение в Берлин оппозиционер уже точно был мертв.
Издание сообщает, что Навального от смерти спас атропин, который ему ввели врачи скорой помощи сразу после посадки самолета из Томска, в котором политику стало плохо.
Напомним, что российские власти и руководство омской больницы категорически отрицает версию об отравлении Алексея Навального ядовитым веществом. При этом немецкие военные вирусологи и специалисты Организации по запрещению химического оружия считают, что российского оппозиционера отравили веществом из группы «Новичок».