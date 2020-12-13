13 декабря 2020, 10:38
Спикер Госсобрания республики Алтай скончался в возрасте 66 лет
Cпикер Государственного собрания республики Алтай Владимир Тюленин скончался в возрасте 66 лет. По предварительным данным, причиной смерти чиновника стала остановка сердца
Фото: amic.ru
Cпикер Государственного собрания республики Алтай Владимир Тюленин скончался в возрасте 66 лет. По предварительным данным, причиной смерти чиновника стала остановка сердца.
Источник ТАСС сообщает, что ранее Владимир Тюленин переболел коронавирусной инфекцией. Предположительно он мог скончаться из-за оторвавшегося тромба.
Глава республики Алтай Олег Хорохордин выразил соболезнования родным и близким спикера Госсобрания.
Владимир Тюленин был председателем алтайского Госсобрания (Эл Курултай) с сентября 2016 года.