Ученые выяснили, что зубные пасты с цинком за две минуты уничтожают коронавирус
Издание British Dental Journal со ссылкой на исследования американских ученых сообщает, что специалисты пытались выяснить возможность снизить темпы распространения коронавируса с помощью средств ухода за полостью рта
Зубные пасты, содержание цинк и олово, способны за две минуты нейтрализовать коронавирусную инфекцию с результатом в 99,9%.
Издание British Dental Journal со ссылкой на исследования американских ученых сообщает, что специалисты пытались выяснить возможность снизить темпы распространения коронавируса с помощью средств ухода за полостью рта. Проведенные эксперименты показали, что зубная паста с цинком и оловом способна на 99,9% нейтрализовать вирус за две минуты.
Также это исследование показало, что ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния с уничтожением коронавируса справляется за полминуты.
Результаты лабораторных исследований были подтверждены клиническими испытаниями с участием 260 пациентов с COVID-19, которые использовали зубную пасту и ополаскиватель для рта.