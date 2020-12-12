Организация «Ночных волков» получила 8,7 млн рублей на закупку техники для русскоязычных школ в Европе
Мэрия Москвы выделила «Федерации мототуризма», основанной движением «Ночные волки», субсидию в размере 8,7 млн рублей из городского бюджета на «оказание материальной помощи» русскоязычным школам за рубежом»
Мэрия Москвы выделила «Федерации мототуризма», основанной движением «Ночные волки», субсидию в размере 8,7 млн рублей из городского бюджета на «оказание материальной помощи» русскоязычным школам за рубежом».
Директор федерации Евгений Строгов подтвердил «Открытым медиа» получение субсидии от столичной мэрии.
Мототуристы должны поставить оргтехнику в школы, ведущие обучение на русском языке, в девяти странах. В этот список входят Болгария, Эстония, Молдавия, Италия, Испания, Португалия, Франция, Кипр и Абхазия.
Также федерация должна отправить русскоязычным школам в Европе методические пособия.
«Федерация мототуризма» была основана в 2013 году мотоклубом «Ночные волки». Организация занимается паломническими поездками на мотоциклах и автомобилях к «святыням православия».
Мототуристы в текущем году получили субсидии от государства в размере 21 млн рублей. Ранее федерация получила 8,4 млн рублей из российского бюджета на закупку церковной утвари для приходов РПЦ за рубежом и еще 4,25 млн рублей — на уход за могилами советских солдат за границей.