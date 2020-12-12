12 декабря 2020, 13:10
В России за сутки выявили 28 137 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки коронавирус выявили у 28 137 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составило 2 625 848 человек. От осложнений скончались 560 человек
В России за последние сутки коронавирус выявили у 28 137 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составило 2 625 848 человек.
В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что от осложнений за сутки скончались 560 человек.
В Москве выявили 6 622 новых случая заражения коронавирусом, в Петербурге - 3 776, в Московской области - 1 393, в Нижегородской области - 501, в Свердловской области - 401, в Ростовской области - 376, в Красноярском крае - 336, в Воронежской области - 387, в Архангельской области - 405.