12 декабря 2020, 12:58
Народный артист Валентин Гафт скончался в возрасте 85 лет
Причиной смерти Валентина Гафта стал инсульт, после которого артист восстанавливался несколько лет. Похороны Валентина Гафта состоятся 15 декабря на Троекуровском кладбище
Народный артист Валентин Гафт скончался в возрасте 85 лет. О кончине известного актера сообщила агентству ТАСС его супруга Ольга Остроумова.
Причиной смерти Валентина Гафта стал инсульт, после которого артист восстанавливался несколько лет.
Похороны Валентина Гафта состоятся 15 декабря на Троекуровском кладбище. Его похоронят на Аллее актеров.