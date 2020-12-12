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Общество
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
12 декабря 2020, 12:36

В Подмосковье для посещения ресторанов и заселения с гостиницы понадобятся справки от COVID-19

Власти Московской области накануне Нового года ввели новые антикоронавирусные ограничения. Так, с 31 декабря по 12 января, власти запретили пускать в кафе, рестораны и бары посетителей без справки с отрицательным тестом на COVID-19

В Подмосковье для посещения ресторанов и заселения с гостиницы понадобятся справки от COVID-19

Власти Московской области накануне Нового года ввели новые антикоронавирусные ограничения. Так, с 31 декабря по 12 января, власти запретили пускать в кафе, рестораны и бары посетителей без справки с отрицательным тестом на COVID-19.

Власти уточнили, что справки рестораны должны требовать от посетителей, если в заведении проводятся корпоративные мероприятия.

Согласно постановлению губернатора региона Андрея Воробьева, справку об отсутствии коронавируса необходимо будет предоставлять при заселении в гостиницы. Такое требование будет действовать с 28 декабря по 15 января.

Тест на COVID-19 нужно будет сдать за три-пять дней до посещения гостиницы или ресторана.

Ранее действующие карантинные ограничения было продлены до 12 января. Это самоизоляция для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, удаленный формат обучения для вузов и колледжей, а также ограничения на работу музеев.

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