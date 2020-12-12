В Подмосковье для посещения ресторанов и заселения с гостиницы понадобятся справки от COVID-19
Власти Московской области накануне Нового года ввели новые антикоронавирусные ограничения. Так, с 31 декабря по 12 января, власти запретили пускать в кафе, рестораны и бары посетителей без справки с отрицательным тестом на COVID-19
Власти Московской области накануне Нового года ввели новые антикоронавирусные ограничения. Так, с 31 декабря по 12 января, власти запретили пускать в кафе, рестораны и бары посетителей без справки с отрицательным тестом на COVID-19.
Власти уточнили, что справки рестораны должны требовать от посетителей, если в заведении проводятся корпоративные мероприятия.
Согласно постановлению губернатора региона Андрея Воробьева, справку об отсутствии коронавируса необходимо будет предоставлять при заселении в гостиницы. Такое требование будет действовать с 28 декабря по 15 января.
Тест на COVID-19 нужно будет сдать за три-пять дней до посещения гостиницы или ресторана.
Ранее действующие карантинные ограничения было продлены до 12 января. Это самоизоляция для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, удаленный формат обучения для вузов и колледжей, а также ограничения на работу музеев.