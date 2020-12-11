ОЗХО направит своих специалистов в Россию для расследования отравления Навального
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направит своих специалистов в Россию для расследования дела об отравлении оппозиционера Алексея Навального. В настоящее время организация ведет переговоры по данному вопросу
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направит своих специалистов в Россию для расследования дела об отравлении оппозиционера Алексея Навального. В настоящее время организация ведет переговоры по данному вопросу.
Глава ОЗХО Фернандо Ариас, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН, подтвердил информацию о том, что в крови Навального «были найдены токсичные вещества». При этом организация ждет от российских властей «элементы, чтобы направить в Россию техническую миссию, подобную той, которая была направлена в Германию».
Агентство ТАСС сообщает, что запрос России об организации визита представителей организации был направлен еще в начале октября. Ответ Москвы на этот запрос неизвестен.
Напомним, что российские власти отрицают факт отравления Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Следственные органы считают, что оснований для возбуждения дела по факту отравления оппозиционера нет.