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Общество
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
11 декабря 2020, 19:23

Владимир Путин заявил об установленных заказчиках убийства Бориса Немцова

Президент Владимир Путин сообщил о полном раскрытии дела об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Официально следствие об этом не сообщало, поскольку заказчики преступления так и не были найдены

Владимир Путин заявил об установленных заказчиках убийства Бориса Немцова

Президент Владимир Путин сообщил о полном раскрытии дела об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Официально следствие об этом не сообщало, поскольку заказчики преступления так и не были найдены.

«Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», — заявил глава государства на встрече с членами Совета по правам человека.

За убийство Бориса Немцова были осуждены бывший боец батальона «Север» Заур Дадаев и еще несколько выходцев из Чечни. Организатором убийства следствие считает водителя заместителя командира батальона «Север» Руслана Мухудинова, который объявлен в розыск. Заказчик преступления не установлен до сих пор.

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