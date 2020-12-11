11 декабря 2020, 19:23
Владимир Путин заявил об установленных заказчиках убийства Бориса Немцова
Президент Владимир Путин сообщил о полном раскрытии дела об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Официально следствие об этом не сообщало, поскольку заказчики преступления так и не были найдены
Президент Владимир Путин сообщил о полном раскрытии дела об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Официально следствие об этом не сообщало, поскольку заказчики преступления так и не были найдены.
«Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», — заявил глава государства на встрече с членами Совета по правам человека.
За убийство Бориса Немцова были осуждены бывший боец батальона «Север» Заур Дадаев и еще несколько выходцев из Чечни. Организатором убийства следствие считает водителя заместителя командира батальона «Север» Руслана Мухудинова, который объявлен в розыск. Заказчик преступления не установлен до сих пор.