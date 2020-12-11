Генпрокуратура потребовала отменить штраф хоспису «Дом с маяком»
Генпрокуратура обжаловала постановление Зюзинского райсуда Москвы о штрафе детскому хоспису «Дом с маяком» по делу о нарушении порядка оборота наркотических средств
Генпрокуратура обжаловала постановление Зюзинского райсуда Москвы о штрафе детскому хоспису «Дом с маяком» по делу о нарушении порядка оборота наркотических средств.
Прокуратура также потребовала закрыть дело в отношении хосписа в связи с отсутствием состава правонарушения. В ведомстве заявили, что при рассмотрении дела были допущены нарушения.
Ранее суд оштрафовал «Дом с маяком» на 200 тысяч рублей по статье о нарушении порядка оборота наркотических средств. Перед этим в хоспис приходили сотрудники полиции, которые «целый день пересчитывали все ампулы, таблетки, пластыри, проверяли сейфы, журналы».
Силовики объяснили проверку поступившей к ним жалобе на хоспис. Позже стало известно, что эта жалоба поступила в полицию за сутки до того, как хоспис получил первое наркотическое вещество.