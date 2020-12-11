11 декабря 2020, 16:52
Французская прокуратура запросила 15 лет тюрьмы для российских болельщиков
Прокуратура Франции запросила для двух российских футбольных болельщиков, задержанных за драку на чемпионате Европы-2016, наказание в виде 15 лет лишения свободы
Прокуратура Франции запросила для двух российских футбольных болельщиков, задержанных за драку на чемпионате Европы-2016, наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Адвокат одного из болельщиков сообщил агентству ТАСС, что прокурор Марселя запросил для его подзащитного Михаила Ивкина 5 лет лишения свободы за драку с другими фанатами, а для второго россиянина Павла Косова - 14-15 лет тюрьмы.
Российских болельщиков обвиняют в нанесении серьезных увечий британскому болельщику во время столкновений футбольных фанатов после матча Евро-2016 в Марселе.